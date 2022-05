Zieke Lune (9) krijgt haar sprookjeshuwelijk: trouwen met papa!

Ze had al veel voorpret om haar sprookjeshuwelijk. De 9-jarige Lune de Vos trouwde vrijdag met haar papa, Erik de Vos. Daarmee ging de grootste wens van de zieke Lune in vervulling, met dank aan Make-A-Wish.

Als de 9-jarige Lune de Vos eindelijk het jawoord mag geven, kruipt ze een beetje verlegen dicht tegen haar vader aan. ,,Dat lijkt mij een overduidelijke ja!”, zegt buitengewoon trouwambtenaar Henk Gertsen, die in kasteel De Kinkelenburg in Bemmel het bijzondere huwelijk voltrekt tussen de zieke Lune en haar papa Erik de Vos.

Opa’s en oma’s, tantes en ooms kijken geëmotioneerd toe als de 12-jarige broer Tjez even later de omtrek van Lune’s hand tekent waarmee de ceremonie bijna achter de rug is. Veel familieleden en andere belangstellenden wonen de speciale plechtigheid bij.

Een van de hoogtepunten is het moment waarop Lune voor het eerst in volle glorie te zien is in de trouwjurk, die bijna een kopie is van de jurk waarin haar moeder in 2011 ook ‘ja’ zei tegen Erik de Vos.

Lune is verstandelijk beperkt en heeft mede als gevolg van epileptische aanvallen en een zeldzame hoofdaandoening al veel tijd in het ziekenhuis doorgebracht. Reden voor haar neuroloog van het ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen om haar voor te dragen voor Make-A-Wish, waarvan hij ambassadeur is. Make-A-Wish vervult de grootste wensen van ernstig zieke kinderen tussen de 3 en 18 jaar.

Iedereen kijkt vertederd toe als Lune de zaal aan de arm van opa Geert de Haar betreedt. Hij geeft zijn kleindochter weg en begeleidt haar naar haar zetel. ,,Lieve Lune, mooi prinsesje, eindelijk is het zover. Je hebt al heel veel voorpret gehad. Je hebt een vrijgezellenfeestje met je mama gehad waarbij jullie elkaars nageltjes hebben gelakt, je bent naar de kapper geweest en je hebt make-up op. En nu gaat je grootste wens in vervulling. Je gaat trouwen met je papa”, zegt Gertsen, die ook het huwelijk van Lune’s ouders heeft voltrokken.

Quote De laatste dagen werd Lune steeds nerveuzer en nam de spanning weer toe Linda de Vos, Moeder van Lune

Moeder Linda en broer Tjez zijn getuigen en kunnen hun ogen niet van Lune afhouden. Lune kijkt onafgebroken de zaal in en zwaait naar bekenden als de spanning een beetje van haar afvalt. ,,De laatste dagen werd ze steeds een beetje nerveuzer en nam de spanning toe”, zegt Linda de Vos.

Met dubbele gevoelens leefde zij naar de trouwdag van haar dochter en haar echtgenoot toe. ,,Voor Lune is het natuurlijk heel erg leuk en gaaf. Haar grootste wens komt uit. Liever hadden wij gezien dat er niets aan de hand was met onze dochter. Maar Lune verdient dit feest. Ze heeft al een lang ziekbed achter de rug en er staat haar nog het een en ander te wachten.”

Quote We wilden de wens echt uit Lune’s eigen mond horen Ilona van Kruijsbergen , Make-A-Wish

De wensophalers en wensvervullers van Make-A-Wish zijn druk geweest met de uitwerking van de wens. ,,Voor ons was dit een heel uitgebreide, maar ook heel mooie wens”, zegt wensophaler Ilona van Kruijsbergen.



Want na de trouwceremonie wordt het feest voortgezet in Kasteel Doornenburg waar het gezin ook de nacht doorbrengt. Van Kruijsbergen was op de hoogte van de wens van Lune. ,,Maar we wilden het uit haar eigen mond horen. En toen we daarnaar vroegen zei Lune meteen: ik wil met papa trouwen. De twinkeling in haar ogen zei ons genoeg.”

