Zij gaan met opgeheven hoofd de lockdown in: dit is hun geheim

Daar gaan we weer! De boel gaat op slot in de avonden en wie weet voor hoe lang? De Stentor zocht en vond mensen die ondanks de vervelende situatie met opgeheven hoofd en frisse moed de lockdown in gaan. Dit zijn hun tips voor jou!

Zij delen hun beste tips met ons. Wie dat ook doet is gedragswetenschapper dr. Nicolet Theunissen uit Apeldoorn. Gedurende de coronaperiode deelt ze in haar blogs tips over hoe om te gaan met het coronavirus en de daarbij geldende maatregelen. ,,Want’’, zegt de ontwikkelaar van de MooierMensapp waarmee ze positief gedrag wil verdubbelen: ,,,Het coronavirus en de maatregelen kun je niet veranderen, maar de manier waarop je er mee omgaat wel.’’

Volgens Theunissen raken we inmiddels gewend aan de situatie waarin we zitten. ,,De totale ontreddering die er in het begin was, hebben we niet meer. Wat we nu vooral voelen is teleurstelling. We dachten dat we beter waren, maar ineens zijn we toch weer ziek. Bedenk: er zijn al veel pieken en dalen geweest, ook deze piek gaat weer voorbij.’’

Volledig scherm Gedragsdeskundige Nicolet Theunissen uit Apeldoorn. © Kevin Hagens

Als metafoor voor het coronavirus en de maatregelen, noemt ze het weer en de weersvoorspelling. ,,Daar hebben we, net als corona, heel weinig invloed op. Je kunt enorm mopperen als de voorspellingen niet uitkomen, maar dat verandert niks aan het weer. Waar je wel invloed op hebt, is hoe je er mee omgaat. Je kunt je goed aankleden of dicht bij de kachel blijven. Zo is dat ook met corona.’’

Om de komende avondlockdown met opgeheven tegemoet te gaan, heeft Theunissen de volgende tips.

,,Natuurlijk mag je eerst even goed mopperen en er flink de balen van hebben. Laat dat een dag duren, en spreek jezelf dan ernstig toe: ‘en nu stoppen’. Ook als je anderen spreekt die somber zijn en het even niet meer zien zitten, geef daar ruimte aan. Stap er niet overheen door te zeggen dat het allemaal wel meevalt, dan doe je onrecht aan negatieve gevoelens die iemand heeft.’’

Gezellig

En daarna? ,,Bedenk wat je wèl kunt doen. Kijk naar wat je het meest mist, en bedenk daar een alternatief voor. Mis je theatervoorstellingen? Gelukkig staat er veel op on demand tv. Mis je de gezelligheid en de ontmoetingen? Ga op zoek naar websites of forums waar je in gesprek kunt met gelijkgestemden. Het zijn zomaar wat voorbeelden.’’

,,Maak er het beste van met elkaar. De bubbels en de contacten worden weer kleiner, maar de contacten die je wel hebt worden daarmee ook waardevoller. Probeer elkaar te helpen, te inspireren. Voer een echt gesprek, deel met elkaar. Zoek iets wat je leuk vindt om jezelf mee te troosten. En neem kleine stapjes.’’

Volledig scherm Avondlockdown? Karin Hernandez uit Oene maakt er het beste van.'We kunnen altijd naar buiten, we moeten ons gewoon aanpassen'. © Henri van der Beek

Karin Hernandez (57) uit Oene: ‘Gebruik de tijd om iets nieuws te bedenken’

,,Er zijn opnieuw beperkingen maar waar hebben we het over? We kunnen nog altijd gewoon naar buiten, lekker wandelen. Kijk, ik realiseer me dat als je op zes hoog in een drukke stad woont, het anders is. Maar dan nog: je kunt naar buiten. We kunnen naar de winkels en naar het restaurant. Niet voor het diner maar wel voor een lunch. We moeten ons gewoon aanpassen.’’

Karin Hernandez woont in Oene en is de drijvende kracht achter fantasietheater Kaleidoscoop. Er is een theaterzaal en theatertuin. Tijdens corona moest het theater noodgedwongen de deuren sluiten. Ze schakelt naar eigen zeggen snel om en bij.

,,Vasthouden aan wat niet kan, heeft geen zin. Dus ik besluit de tijd die er ineens is te gebruiken om iets anders aan te pakken, iets nieuws te bedenken. Het theater heb ik omgebouwd tot vakantieoord. Er is van alles te beleven, er is een bbq en een verkleedkist. Ik denk steeds, ook na vrijdag: ‘Wat heb ik een mazzel dat ik hier woon, dat ik in Nederland woon’. Misschien denk je er al jaren aan om eens iets voor een ander te doen. Nou, doe dat dan nu op de avonden waarop je toch niet wat anders kunt doen.’’

Volledig scherm Sportschooleigenaar Ankie Smid uit Meppel © Rianne Pomper

Ankie Smid (52) uit Meppel: ‘Ik zie geen problemen en denk juist in oplossingen’

,,Eerlijk gezegd had ik de maatregelen voor onze sector niet zien aankomen’’, zegt sportschooleigenaar Ankie Smid. ,,De sportscholen zullen nu wel eens worden gespaard, want we dragen zowel fysiek als op het gebied van geestelijk welzijn bij aan een gezond leven, dacht ik in al mijn naïviteit.’’ Nu haar sector toch de klos is met een vervroegde sluiting, maakt Smid er weer het beste van. ,,Ik hou niet zo van jankerds en sta positief in het leven. Zie geen problemen, denk juist in oplossingen en ben daarin best creatief.’’

Ze heeft gelijk gekeken naar wat binnen de nieuwe regels tot de mogelijkheden behoort, zoals ze dat al bijna twee jaar lang heeft gedaan. Tijdens de eerste lockdown bracht ze gewoon de oefenmatjes bij de mensen aan huis. Dit keer gaat - vanaf maandag - de sportschool open nog voordat het licht is. ,,Vijf uur vonden we wel heel erg vroeg, maar zes uur kan prima, denk ik. Kom lekker sporten voordat je aan het werk gaat, is nu ons motto.’’ Om dat aantrekkelijk te maken voor haar ruim 400 klanten, serveert Ankie een ontbijt. ,,Met lekkere gezonde dingetjes zoals kwark en fruit, broodje en misschien wel een keer een gekookt eitje. Nu je mij belt, sta ik net in de supermarkt om inkopen te doen. We gaan het gewoon leuk maken.’’

Volledig scherm Jenny Paulus, thuis in Ens © Familie Paulus

Jenny Paulus (67) uit Ens: ‘Als je creatief bent, kan er nog heel veel’



,,Veel mensen zeggen dat er niks meer kan, maar als je creatief bent dan kan er nog heel veel’’, zegt Jenny Paulus uit Ens. Zo organiseerde ze dit jaar een kleedjesmarkt in haar dorp. Niet op een plek natuurlijk, dat mag niet, maar verspreid over het dorp. ,,In veel tuinen lag een kleedje, zo kan het dus ook. Het was hartstikke leuk.’’ Vorig jaar verzamelde ze puzzels - een populaire tijdsbesteding in coronatijd - om uit te lenen. Er lage grote stapels in haar huis. ,,Er kwam zelfs iemand uit Amersfoort om een puzzel op te halen. Toen de winkels weer open waren, nam de belangstelling af. De overgebleven puzzels heb ik verkocht, het geld gaf ik aan de Zonnebloem, zo hebben andere mensen er ook nog iets aan.’’

Als mensen aan huis gekluisterd zijn, komt Paulus in actie. ,,Ik probeer het positief te bekijken. Tuurlijk maak ik me zorgen over corona, ik heb het zelf ook gehad, maar ik zit niet stil. Er kan nog zoveel wél. Vanochtend had ik mijn dochter in Deventer aan de lijn over Sinterklaas. Gaan we het vieren? Ja, mijn man en ik gaan die kant op. Dan maar weer een zelftest. En ik hoor dat veel mensen zich zorgen maken over Kerst. Je kunt toch ook in januari samenkomen?’’

Volledig scherm Anneleyn Pieters en haar dochter Rosalie. © Martijn Ubels

Anelleyn Pieters (36) uit Zutphen: ‘Maak het thuis gezellig en maak je niet druk over dingen’

,,Natuurlijk zijn die verscherpte maatregelen niet leuk", zegt Anneleyn Pieters, terwijl ze met dochter Rosalie (2) op pad is voor boodschappen. ,,Privé en qua werk raakt me dat ook wel, ik geef yoga aan grotere groepen. Het is helaas niet anders. Er blijft nog veel over wat we wél kunnen doen. Dat is weleens goed om te benadrukken. Zoek het bij jezelf. Wij wandelen veel, dat kan ik iedereen aanraden. Ga naar buiten, het kan overal geniet daarvan. We kunnen minder minder familie en vrienden ontmoeten, maar dan nog kun je het thuis gezellig maken. Dat doen wij ook. Doet echt goed. Hapjes, kerstversiering.”

Tegelijk beseft Pieters dat misschien niet iedereen de knop om kan zetten en de thuissituatie het niet toelaat. ,,Als je alleen bent, ligt eenzaamheid op de loer. Dat maakt dat wij naar die mensen meer moeten omkijken. Maak even een praatje. Dat besef groeit misschien wel weer nu en dat is positief.”

Dan nog een uitsmijter: ,,Maak je niet druk om de grote dingen, waar je toch geen invloed op hebt. Richt je op kleine dingen in je omgeving, die je wel leuk en beter kunt maken.”

Volledig scherm Hans Rill uit Kampen heeft een tip om positief de lockdown door te komen: ga vissen. © Jaap Selles

Hans Rill (64) uit Kampen: ‘Door de rust om je heen kun je alles vergeten’

,,En het zijn de donkere dagen voor kerst, he”, reageert Hans Rill uit Kampen, terwijl hij zijn hengels opruimt na een ochtend vissen in de stadsgracht. ,,Als ik de mensen een tip mag geven: ga vissen! Niet voor niets stijgt het aantal aanmeldingen bij visclubs als de corona erger wordt. In de buitenlucht heb je nergens last van, kun je genieten van de natuur en door de rust om je heen kun je alles vergeten. En er is de spanning of je wat vangt.”

,,Zelf mag ik graag 's ochtends vroeg om zeven of acht uur vissen. Dat gaat als gepensioneerde net wat makkelijker. Wat je kunt doen is 's ochtends eerst even gaan vissen en 's avonds wat langer doorwerken. Al kun je ook prima 's avonds in het donker vissen. Vissen trekken zich niets aan van de temperatuur of welk uur van de dag het is. Het enige is dat je zelf in deze periode tegen de kou moet kunnen, haha.”

Volledig scherm Tanya Pit gaat tijdens de avondlockdown weer met haar sportmatje naar haar vriendin. © Eigen foto

Tanya Pit (46) uit Ermelo: ‘Zoek naar kleine betekenisvolle dingen’

Natuurlijk merkte Tanya Pit uit Ermelo ook dubbele gevoelens bij zichzelf op, tijdens de persconferentie. Maar al heel snel realiseerde Pit zich dat deze avondlockdown ook kansen biedt. ,,Tijdens de vorige lockdown ging ik twee keer per week op mijn fiets naar een vriendin om bij haar ‘s avonds te sporten op een online les. Pilates of een workout bijvoorbeeld. Om daarna thee te drinken en te praten over de week. Ze werkt ook in het ziekenhuis.’’

Na die lockdown ging haar vriendin echter weer naar de sportschool. ,,Maar het eerste wat tijdens de persconferentie in me opkwam: het samen sporten kunnen we weer oppakken. Dat was de vorige keer echt leuk. Zo denk ik al snel aan alternatieven. Bij ons thuis staat ook de mini-tafeltennistafel weer beneden, net als tijdens de vorige lockdown. Ik zoek naar de kleine dingen waarmee je betekenisvol kan zijn. Het is een cliché maar waar: the best things in life are free.’’

Volledig scherm Jos Meulen uit Mariënheem voelt zich door corona niet beperkt in zijn levensgenot. © Paul Nolens

Jos Meulen (57) uit Mariënheem: ‘Iets goeds doen voor het dorp, daar krijg ik energie van’

De coronapersconferenties worden gemeden in huize Meulen in Mariënheem. ,,We moeten de situatie accepteren, het heeft weinig zin om er over te gaan zitten mokken’’, zegt Jos Meulen (57) opgewekt. Hij heeft zojuist op zaterdagochtend met een groep dorpsgenoten bloembollen geplant, om de biodiversiteit te versterken in zijn dorp.

Het past bij zijn idealistische inslag. ,,In mijn vrije tijd ben ik met een groepje uit het dorp druk met het verduurzamen van Mariënheem, en dat gaat met een lockdown gewoon door. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met het aansporen van lokale bedrijven, met veel ruimte op het dak, om zonnepanelen te plaatsen. Daar krijg ik energie van, dat maakt me vrolijk.’’

En thuis heeft Jos de puzzels maar weer uit de kast gepakt, om de periode van avondlockdown ontspannen door te komen. ,,We houden het gezellig bij ons thuis. Ik voel me nu niet beperkt in met levensgeluk in ieder geval.’’

