Zijn 4 maanden jonge dochtertje zag hij nooit: jonge trucker overlijdt op parkeerplaats bij Veghel

Volgens de politie was hij 36 jaar en ‘buitenlands’, volgens de man die op de parkeerplaats aan de Taylorweg op industrieterrein De Dubbelen in Veghel twee dagen zijn buurman was, was hij 34, en kwam hij uit Kirgizië. ,,Naast zijn dochtertje had hij nog een zoontje, van vijf jaar, of zes, dat weet ik niet meer. Jong in ieder geval.”