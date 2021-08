Zijn stad neemt met applaus afscheid van Peter (50), die dood werd gereden door een autodief

44ste prijs Dani Alves Ajax-aanvaller Antony schittert voor Brazilië met beslissen­de assist in olympische finale

16:52 De Braziliaanse voetballers hebben goud veroverd op de Olympische Spelen, net als vijf jaar geleden in Rio de Janeiro. In een spannende finale in Yokohama werd Spanje na verlenging met 2-1 verslagen.