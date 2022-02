Zijn we net als België en Duitsland al bij de piek in het aantal besmettingen?

In België is de piek in het aantal nieuwe coronabesmettingen al voorbij, in Duitsland lijkt de piek bereikt, in Nederland daalde deze vrijdag het aantal ziekenhuisopnames. Is de besmettingspiek er al? De verwachting is dat deze over een à anderhalve week bereikt is. Een waarschijnlijk nóg besmettelijke subvariant van omikron maakt echter dat er geen zekerheden over te geven zijn.