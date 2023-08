Zit Oost-Nederland aan de max als het gaat om festivals? Of is er iets anders aan de hand?

Oorlog Oekraïne LIVE | Kyiv schroeft dronepro­duc­tie, ‘Bijna 45.000 Moskovie­ten vechten in Oekraïne’

Volgens de burgemeester van Moskou vechten momenteel bijna 45.000 inwoners van zijn stad in Oekraïne. ,,Dat is een aanzienlijk deel van degenen die daar zijn", zei Sergej Sobjanin woensdag volgens staatspersbureau Interfax. ,,Onder hen bevinden zich zeker 5000 beroepssoldaten.'' Zowel Rusland als Oekraïne houden het aantal ingezette troepen sinds het begin van de oorlog geheim. Begin augustus zei de voormalige Russische president Dmitri Medvedev dat zich sinds januari meer dan 231.000 personen vrijwillig aangemeld hadden bij de strijdkrachten.