Zo bescherm je ook andere slachtoffers als een oplichter je benadert via WhatsApp

Oeps! Oplichter kiest verkeerde slachtof­fer: Zwolse wijkagent deelt brutale appjes

27 juli Een digitale oplichter had gisteren de verkeerde te pakken in zijn tocht om geld af te troggelen. Hij, of zij, nam via WhatsApp contact op met de Zwolse wijkagent Maarten van Esch. De oplichter deed zich voor als zijn dochter. Of hij even 4100 euro wilde aftikken, omdat zij voor 17.00 uur ’s middags het bedrag moest betalen.