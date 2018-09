Zo krijg je geld voor een klein evenement in Overijssel

Kleinere evenementen versterken de lokale saamhorigheid en maken van Overijssel een aantrekkelijke provincie. Dat vindt het bestuur van de provincie. Organisatoren van de kleinere evenementen komen daarom ook in 2019 in aanmerking voor een financiële ondersteuning.

'Benut die kans'

'De regeling voor de kleinere evenementen was in 2017 en 2018 zeer succesvol. 28 evenementen konden met de ondersteuning de eigen streek goed op de kaart zetten. Ook in 2019 is het mogelijk om subsidie aan te vragen. Organisatoren: benut deze mooie kans!', aldus Eddy van Hijum, gedeputeerde met economie in zijn portefeuille.