Zo rekruteert Rusland in de strafkolonie: ‘Vijf minuten om te beslissen. Wie deserteert, krijgt de kogel’

Er zijn beelden opgedoken die laten zien hoe soldaten gerekruteerd worden in een Russische gevangenis om te gaan vechten aan het front in Oekraïne. Ze laten niets aan de verbeelding over.

De beelden werden gepost op het Telegramkanaal van Dvach, het grootste anonieme imageboard van Rusland. Met behulp van geolocatie kon achterhaald worden dat ze opgenomen zijn in strafkolonie nummer 6 in Mari El, een autonome republiek in het westen van Rusland.

Wie ze verspreid heeft, is niet helemaal duidelijk. Volgens de onafhankelijke Russische nieuwssite ‘Mediazona’ komen ze uit de entourage van oppositieleider Aleksej Navalny en werden ze opgenomen en bezorgd door een gevangene in de strafkolonie. Onderzoeksjournalisten van Bellingcat houden er echter ook rekening mee dat de beelden van de hand van de rekruteerders zelf zijn.

Zakenman

De man die de soldaten ronselt voor het front, lijkt zakenman Yevgeny Prigozhin te zijn. Hij staat heel dicht bij president Vladimir Poetin en is ook wel bekend als zijn ‘chef-kok’, omdat hij ooit een van de leveranciers was van de keukens van het Kremlin. Veel westerse mogendheden verdenken hem ervan de financier te zijn van de huurlingengroep Wagner, die al actief was in Syrië en Libië en nu ook in Oekraïne.

Huurlingen van de Wagnergroep op een eerdere missie in Centraal-Afrika.

Op de beelden is te horen hoe de ronselaar expliciet zegt dat hij de privémilitie vertegenwoordigt. Hij biedt de gevangenen vervolgens gratie aan in ruil voor zes maanden contractdienst. De gedetineerden krijgen 5 minuten de tijd om te beslissen. En voor wie instemt, is er geen weg terug.

Wagner blijkt exclusief op zoek naar “stormtroopers”. “Wie vooruit trekt, wie het brutaalst is, overleeft het vaakst", zegt de ronselaar. “Iedereen die terugdeinst en niet begrijpt wat hij moet doen, raakt in de war.”

Zonde

Er zijn drie zaken waartegen de huurlingen in spe niet mogen zondigen. “De eerste zonde is deserteren”, zegt hij. “Niemand bedenkt zich en niemand trekt zich terug aan het front. Niemand geeft zich over. Tijdens je training zal je horen over de twee granaten die je bij je moet hebben als je gevangen wordt. De tweede zonde gaat over drugs en alcohol. Die mag je niet gebruiken tijdens de zes maanden dat je met ons aan het front bent. De derde zonde is plunderen, inclusief seksueel contact met plaatselijke vrouwen, fauna, flora, mannen, om het even.”

Volledig scherm © AFP

Na zes maanden krijgen de huurlingen gratie en mogen ze naar huis, tenzij ze zelf bij de militie willen blijven. “Niemand gaat terug naar de gevangenis. Wie naar het front gaat en de eerste dag zegt dat het toch geen plek is voor hem, wordt aanzien als een deserteur en krijgt de kogel.”

Er worden ook voorbereidingen getroffen voor het geval iemand het niet overleeft. “Doden worden afgeleverd op de plaats die je aangeeft in je testament, aan je familie, of ze worden begraven waar je wil. Iedereen wordt begraven op het ‘Laan van de Helden’ in de plaats waar je woont.”

Volledig scherm © AFP

Voor wie garanties wil, heeft hij een duidelijk antwoord en dat is waarschijnlijk niet wat de gedetineerden willen horen. “Is er iemand die je levend uit de gevangenis kan krijgen? Er zijn er twee, Allah en God. Ik neem jullie levend mee, maar ik breng jullie niet allemaal levend terug.”

Held

Het blijkt overigens niet de eerste keer dat er gevangenen gerekruteerd worden. “De eerste veroordeelden die met me meevochten, dat was op 1 juni, aan de krachtcentrale van Vuhlehirska", aldus de ronselaar. “Het waren 40 mensen uit Sint-Petersburg. Een streng beveiligde kolonie, recidivisten. 40 mensen gingen de vijandelijke loopgraven in met messen. Drie kwamen om en zeven raakten gewond. Een van de gesneuvelden was al 52 jaar. Hij had al dertig jaar in de cel gezeten. Hij stierf als een held.”

Volgens Mary Ilyushina van ‘The Washington Post’ zouden tussen de 7.000 en de 10.000 gedetineerden ingeschreven hebben. Dat zegt ze op basis van info van ngo’s.

