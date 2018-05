Zo voorkom je klamme nachten: 13 tips om goed te slapen in de hitte

Vrouw die haar aanrander opspoorde nu via Facebook met de dood bedreigd

7:59 De Somalische asielzoeker Mohammed M., die eind 2016 de Hoornse Sylvia Veld heeft aangerand en geprobeerd te verkrachten, is deze week uitgezet. Hij is echter opnieuw onderwerp van onderzoek. De vrouw die haar belager zelf opspoorde, is recent meermalen met de dood bedreigd.