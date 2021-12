Zo ziet brand in een vrachtwagen geladen met papier eruit: snelweg hele ochtend dicht

Een vrachtwagenchauffeur kreeg in de vroege ochtend van 04.20 uur de schrik van zijn leven toen hij opmerkte dat zijn lading in brand stond. Hij kon het voertuig nog veilig langs de kant zetten en de cabine verlaten. Daarna schakelde hij de hulpdiensten in.

De vrachtwagen was volgeladen met papieren rollen en stond volledig in vlam. De brandweer kon het voertuig niet meer redden. Waardoor de lading is gaan branden is niet bekend.

De A67 was in beide richtingen afgesloten tussen Someren en Geldrop en het verkeer werd omgeleid via de N266.

Volledig scherm Een vrachtwagen volgeladen met papier brandde volledig uit op de A67 bij Lierop. © Bert Jansen/Harrie Grijseels

