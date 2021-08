‘Zorgelijke stijging’ van aantal zelfdodingen onder twintigers: ‘Er is iets aan de hand’

Lizanne Schweren van CANS: ,,We zien, in lijn met het het CBS, vanaf 2013 een geleidelijke stijging van het aantal suicides in deze leeftijdscategorie. Het totale aantal blijft ongeveer gelijk, dat ligt rond de 1800 per jaar. Maar de stijging onder 20 tot 30 jarigen is zorgelijk. Met name die piek in januari en februari van dit jaar.”