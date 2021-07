Zwaargewonden in Overijssel te vaak naar verkeerde ziekenhuis gebracht: ‘Zorg moet anders, anders kost het levens’

Veel irritatie over ‘groot gat’ voor gemeente­huis in Emmeloord, maar aanpakken mag niet

13 juli Een groot gat op het plein voor het gemeentehuis in Emmeloord - onderdeel is van kunstwerk ‘Kubische fossielen’ - zorgt voor ergernis bij de gemeente Noordoostpolder. Het college van burgemeester en wethouders laat na een brief van een geïrriteerde inwoner weten dat het zich ook stoort aan het gat, maar dat aanpakken erg lastig is. De kunstenaar ziet geen reden tot aanpassing.