Zwolle en Apeldoorn zoeken naar plek voor demonstranten tegen Zwarte Piet

In zowel Apeldoorn als Zwolle willen tegenstanders van Zwarte Piet hun mening laten horen tijdens de plaatselijke intochten van Sinterklaas zaterdag. De burgemeesters van beide plaatsen hebben een betoging niet verboden, maar aarzelen over de plek waar Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) mag demonstreren. Zwolle is bang voor ongeregeldheden.

Iedereen die wil demonstreren of een betogen, moet dat minimaal 48 uur van te voren melden. Een burgemeester mag alleen zwaarwegende redenen aanvoeren om een protest te verbieden. Wel is al duidelijk dat de aankomstplek van Sinterklaas niet verstoord mag worden. Zwolle gaf eerder deze week aan dat het Rodetorenplein waar de goedheiligman aan wal komt niet de plek is voor protest.

Volgens actiegroepwoordvoerder Storm Vogel is de burgemeester Meijer van Zwolle bang voor ongeregeldheden en heeft hij daarom nog niet besloten of de demonstratie mag doorgaan. Onder de vlag van de landelijke beweging Kick Out Zwarte Piet is een protestactie aangekondigd tijdens de Sinterklaasintocht in Zwolle. De actiegroep telt zo’n twintig mensen en hoopt dat anderen zich bij de betoging aansluiten. ,,Ze zijn heel erg bang voor ongeregeldheden en de verantwoordelijkheid daarvoor wordt een beetje naar ons geschoven, zo lijkt het. Terwijl wij een vreedzaam protest willen. Wij dreigen er de dupe van te worden dat anderen dreigen met een tegenactie. Maar ik ga ervan uit dat de burgemeester de vrijheid van meningsuiting een groot goed vindt en ik kan me niet voorstellen dat hij ons gaat inperken.”

In Apeldoorn weet de gemeente nog niet waar en op welk tijdstip de demonstratie zaterdag zal zijn. De gemeente zal een plek aanwijzen waar gedemonstreerd mag worden. ,,De actiegroep heeft zich vandaag bij ons gemeld, we zijn in gesprek over de demonstratie. Het enige wat we nu kunnen zeggen is dat we er alles aan zullen doen om het een gezellige intocht te laten zijn, zonder afbreuk te doen aan ieders recht om vreedzaam te demonstreren‘’, zegt gemeentewoordvoerder Nanne Dorren. Of de gemeente veiligheidsmaatregelen neemt, is ook nog niet duidelijk. Dit jaar komt Sinterklaas niet met de boot, maar met de stoomtrein aan in Apeldoorn.

Meer acties

Kick Out Zwarte Piet had voor dit weekeinde acties aangekondigd in zeker achttien plaatsen bij de intochten van Sinterklaas. Naast Zwolle en Apeldoorn worden er onder meer demonstraties in Rotterdam, Den Haag, Dordrecht, Amstelveen, Den Helder en Groningen voorbereid. In Zwolle gaat de plaatselijke actiegroep demonstreren namens Kick Out Zwarte Piet.

De actiegroep wil zaterdag ook demonstreren bij de intocht van Sinterklaas in Dokkum, waar vorig jaar opschudding ontstond rond de landelijke intocht die daar toen plaatsvond. De gemeente Dongeradeel is nog aan het bekijken wat er mogelijk is in Dokkum.