Zwolse Miss Lipgloss is klaar voor de zon en dj Wietze drinkt bier met zoontje

She loves bikinilife! Roos van Dorsten, beter bekend als Moderosa, kan niet wachten haar koffers te pakken. De Zwolse influencer is nergens liever dan op zonovergoten eilanden als Ibiza en Mykonos. Hoewel, met een tropisch weekend in het vooruitzicht, kan de IJssel ook the place to be zijn. Of op en rond de Zwolse stadsgracht.

Ook rapper Paul Sinha uit Deventer heeft zin in vakantie. Met een paar zonnige dagen in het vooruitzicht denkt de zanger met weemoed terug aan de dagen die hij als jochie op het water doorbracht met zijn grote zus. En met chippies! So cute.

Joris Slagman, boer èn internationaal fotomodel uit Joppe, is gek op zijn Renee, maar of ze al op zijn arm vereeuwigd staat... Zijn lievelingskoe Ada heeft al een plekje. Grote vraag is of nieuwe koe Louise of toch vriendin Renee op zijn andere arm komt. Eerder zei hij -heel diplomatiek- tegen ons: ,,Dan denk ik toch eerst iets van Renee. Maar ik wil nog veel meer tattoos dus wie weet ook nog wel een van Louise.’’

Jong geleerd, oud gedaan. En dus drinken de Zwolse Radio 538-dj Wietze de Jager en zoon Harm Adam, die zaterdag zijn eerste verjaardag viert, samen elk hun eigen flesje. Proost!

Tooske Ragas, die ooit Miss Overijssel was, voelt zich weer helemaal fris en fruitig na een heerlijke massage..

Hoezo maken streepjes in de breedte dik? Cynthia Schulz (ook wel bekend van het voormalige blog Miss Lipgloss) laat vol trots haar mooie rondingen zien op vakantie in Curacao. Overigens is ze inmiddels alweer terug in Nederland, maar ze maakt ons graag nog even jaloers met haar #throwbacks naar het prachtige eiland.

Waylon, die opgroeide in Apeldoorn, heeft zijn opvolger al gevonden! Zijn schattige dochtertje Teddy is net zo gek op muziek als haar papa. #smelt.

Melisa Schaufeli, de vrouw van Andy van der Meijde, is verhuisd! Geen zorgen, ze gaat niet weg bij de voormalige voetballer. Maar haar salon heeft wel een nieuw onderkomen in Apeldoorn.

Er is leven na de ochtendshow hoor.. Edwin Evers speelde met zijn band op het Wad ‘n Concert, maar eerst was het tijd voor een heerlijke lunch aan het strand.

Ben je ook zo benieuwd hoe vlogger Joy uit Apeldoorn haar examens heeft gemaakt? Check dan even de volgende post...