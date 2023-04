De jacht op zomerhulp in de zorg: ‘Als ik vertel wat het uurloon is zijn jongeren verrast’

met video Overleden trucker (68) in Wezep was met pensioen en had vrachtwa­gen geleend: ‘Tragisch verlies’

Een vrachtwagenchauffeur (68) is gisteren overleden nadat hij naast zijn voertuig werd geschept door een busje van een pakketbezorger in Wezep. De bestuurder van het busje is een 41-jarige man uit Harderwijk. Het slachtoffer was gepensioneerd en bezig met vrijwilligerswerk. ,,Hij had de vrachtwagen geleend.’’