Dit betaal je in Nunspeet voor een paspoort

update met video Drie mannen aangehou­den na inval drugspand in Wezep

De politie heeft bij de inval in een mogelijk drugslab in Wezep in totaal drie mannen aangehouden. Na de twee arrestaties van afgelopen nacht, werd vanochtend een derde verdachte opgepakt. Het pand aan de Stationsweg is inmiddels afgesloten en verzegeld.