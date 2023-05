Dit is hoeveel toeristenbelasting je betaalt in de gemeente Nunspeet

Restaurant van slachterij­baas nu ook voer voor hoogste rechter: LazyTiger houdt zich niet aan regels

In het knallende conflict over illegale activiteiten van eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo ligt nu ook het restaurant van slachterijbaas Gertjan Tomassen op het bordje van de hoogste rechter. Tomassen vraagt de Raad van State in te grijpen nu de gemeente dwangsommen wil innen omdat LazyTiger zich niet aan de regels houdt.