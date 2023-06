Lekker weer in Nunspeet vandaag

Frieda en Ron uit Ermelo ontvangen ineens histori­sche objecten: ‘Iedereen sloeg er gelijk op aan’

Ron van Bruggen (47) wist niet goed wat hij vrijdag precies in handen had, maar dat het bijzonder was, was voor hem duidelijk. De mede-eigenaar van kringloopwinkel De Zaak in Ermelo aarzelde geen moment en belde een kennis van het lokale museum op om navraag te doen. En: zijn gevoel was goed.