Meer woningen gebouwd in Nunspeet

Primeur in Harderwijk: eerste boete voor loslopende hond uitgedeeld

Een primeur voor Harderwijk. Voor het eerst is een boete uitgeschreven voor een loslopende hond. Sinds begin dit jaar wordt het aantal klachten over hondenoverlast en -poep bijgehouden. Doel is om over twee jaar te kunnen beoordelen of de hondenbelasting, bij wijze van beloning voor goed gedrag van de baasjes, kan worden afgeschaft of verlaagd.