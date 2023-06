Stacaravan brandt volledig uit op camping Samoza in Vierhouten

MET VIDEO Periscoop biedt kijkje in geschiede­nis van Harderwijk: ‘Onder­grond­se gangen hebben iets mysterieus’

Heel even speelde de gemeente met het idee om een deel van het eeuwenoude gangenstelsel, dat onder de binnenstad van Harderwijk loopt, open te stellen voor het publiek. Dat ging niet door, het risico dat iemand vast komt te zitten is te groot. Als alternatief is bij de Wijde Wellen een periscoop geplaatst, die letterlijk een inkijkje biedt in de geschiedenis van de stad.