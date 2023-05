Treinverkeer tussen Amersfoort en Zwolle urenlang gestremd na aanrijding op het spoor

Derde Divisie Van de hel, naar de hemel en het vagevuur: voor VVOG is de slotronde een achtbaan van emoties

Na het eindsignaal gingen de armen in de lucht bij VVOG, maar in de beweging zat toch ook iets van aarzeling. Het paste in een middag waarin de perspectieven continu bleven kantelen. De 2-1 overwinning bij Harkemase Boys smaakte zoet, maar wel met een bittere afdronk, omdat het nét niet genoeg was voor rechtstreekse handhaving.