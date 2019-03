124 kilo cocaïne verstopt tussen bananen en meer opvallende drugsvondsten

Om met de eerste vraag te beginnen: de vondst is voor IJsselmuiden in elk geval bijzonder. Daar is het zeker geen alledaagse hoeveelheid harddrugs die wordt gevonden. Anders is dat voor bijvoorbeeld de Rotterdamse haven, waar vorige maand nog 1500 kilo werd aangetroffen tussen de mango's uit Brazilië. Of waar in de weken voor kerst 2018 in totaal 4000 kilo coke kon worden onderschept, verdeeld over tien partijen. De vondsten varieerden van enkele kilo's tot 2,5 ton. Deze laatste partij werd gevonden in een container met meloenen op een schip uit Brazilië.