15 ton wegende schuiven in de Reevesluis gehesen

Steur spoelt aan bij Zalker veer: geen belletje om de nek, wel een flukse haal door de kop

15:41 Nee, hij had geen belletje om maar het was wel degelijk een grote steur die begin vorige week aanspoelde bij het Zalker veer in ’s-Heerenbroek. Dood weliswaar, want met een grote snijwond dwars door de kop. Op zich wel bijzonder, ware het niet dat het een exotische Russische steur was - en geen inheemse steur.