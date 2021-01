2000 flyers uitgedeeld voor genezingsdienst in Kampen: ‘Dertig mensen binnen, de rest wordt naar huis gestuurd’

Groene Loper ook in Kampen van start

27 januari Gezocht: onderdelen voor de Kamper variant van de ‘Groene Loper’. Dat project bestaat al een jaar of vijf in Zwolle, onder die vlag werken meerdere lokale initiatieven samen om letterlijk en figuurlijk een groene loper door de stad te leggen. ,,We hebben in Zwolle inmiddels een bestand van zo’n vier- tot vijfhonderd groene initiatieven’’, weet Arjan Broer van die Zwolse Groene Loper. ,,Dat gaat hartstikke mooi, en daarom dachten we: ‘Waarom niet ook in Kampen?’’’