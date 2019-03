2Bruggenloop Kampen is een blijvertje

Een traditie geboren? Daar lijkt het wel op. De 2Bruggenloop is op touw gezet door mensen van atletiekvereniging Isala‘96 en de aanmeldingen stroomden binnen. ,,We hadden de grens eerst op 750 deelnemers gezet, maar door de grote belangstelling maakten we er 1000 van en uiteindelijk hebben we met de gemeente afgesproken dat er 1200 lopers mochten meedoen’’, zegt Van Veen. ,,We zaten vol.’’