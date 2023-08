383 voetbalvelden aan landbouwgrond in Overijssel volgebouwd met zonnepanelen

Boedel Kamper chaletbou­wer geveild door Belasting­dienst: ‘Ik probeer te redden wat er te redden valt’

Bouwonderneming Smart Chaletbouw uit Kampen lijkt in zwaar weer terecht te zijn gekomen nu dinsdagochtend de inboedel van de bedrijfsloods aan de Loswal in het openbaar is geveild door de Belastingdienst. De eigenaar van het bedrijf stelt dat de belastingdienst niet open stond voor een oplossing. ,,Er is maar één visie bij de overheid en dat is: incasseren.’’