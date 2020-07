3FM ontdekt Hanzestad-vibe in Kampen (en Zwolle)

Een week lang fietsen de dj’s verschillende routes dwars door heel Nederland. Vandaag was het dus de beurt aan deze regio. Beginnend bij de Koggewerf vertrokken de twee, met een mobiele radiostudio op een bakfiets, in de richting van Zwolle. Daar werden onder andere Dinoland en het culinaire echtpaar Jonnie en Thérèse Boer bij De Librije aangedaan, in Kampen voerde de tocht onder andere langs sigarenfabriek De Olifant en het theehuis bij het Zalkerveer.

Ook locoburgemeester Albert Holtland fietste een stukje mee met het duo, en ontving de dj’s bij de Kamper Kogge. ,,Er zijn twee zwarte dames in het spel’’, meldt Frank van der Lende bij de aankondiging van het programma met een schuin oog op de zwartharige en in het zwart geklede Eva Koreman. De andere ‘zwarte dame’, oftewel de Kamper kogge, wordt vliegensvlug bekeken, waarna de twee radiomakers en hun crew én locoburgemeester Holtland hun weg per fiets vervolgen.

150 kilo

Geen makkelijke klus, legt Van der Lende nog even uit aan Holtland. ,,De studio weegt 150 kilo’’, wijst hij op de van twee antennes voorziene bakfiets, die gelukkig wel elektrisch wordt aangedreven. Voor Eva Koreman was het de eerste keer dat ze in Kampen was, moest ze bekennen. ,,Maar het gaat goed hoor! De eerste uren in Kampen waren heerlijk en gastvrij.’’

Voorzien van Kamper chocolaatjes van De Swaen en het Hanzebordenspel vertrok het duo even na 16.00 uur - het startsein voor het programma werd gegeven op de draaimolen op de Koggewerf - richting de stad. ,,Naar de Olifant’’, weet Eva Koreman van ongeveer de eerste stop op de route richting het theehuis bij ’s Heerenbroek. ,,We hebben iets gehoord over de langste sigaar ter wereld, daar moeten we meer van weten.’’

Collega Frank van der Lende is niet helemaal onbekend in de stad waarin de gezamenlijke fietstocht vandaag begint. ,Ik heb al eens een keer met een bootje in de haven gelegen en dat was prachtig. De echte Hanzestad-vibe hangt in Kampen.’’

Volledig scherm Dj's Eva Koreman en Frank van der Lende maken een fietstocht door Nederland. In Kampen reed locoburgemeester Albert Holtland een stukje mee. © Alex Mulder