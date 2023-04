400 jaar oude munt uit Kampen opnieuw uitgegeven: ‘Men wil ’m graag hebben, dus wordt-ie meer waard’

Dit vak is nu zo populair dat de opleiding in Zwolle een wachtlijst heeft: ‘Eerst hadden we twee klassen, nu zeven’

Zagen, verven en in elkaar zetten. Meubelmaken wint aan populariteit. Dat merken ze op de opleiding in Zwolle. Het aantal leerlingen nam dermate toe dat er nu zelfs een wachtlijst is. ,,In de tweede helft van 2024 ben je op z'n vroegst aan de beurt.”