538-dj Frank Dane helpt familie Boer uit IJsselmuiden bij actie voor rolstoelbus

Marcel en Nellie-Anne Boer uit IJsselmuiden hebben vanochtend tientallen reacties gekregen, nadat Radio 538-dj Frank Dane hen interviewde over hun doppenactie. De inzamelactie is voor de rolstoelbus voor hun gehandicapte zoon Sven (5). Dane zegde een symbolisch bedrag van 538 euro toe, want geld doneren kan ook.

,,Ik heb de hele ochtend berichten beantwoord”, laat Nellie-Anne Boer weten. ,,Het waren er zo’n 40 die binnenkwamen via onze Facebookpagina (‘Rolstoelbus voor Sven Boer’, red.). En er belden nog vijf mensen. Het zijn mensen uit het hele land, van Haarlem tot Groningen en uit het zuiden van het land. Zij gaan doppen inzamelen of zamelen al doppen in en gaan die nu aan ons geven. Die ruilen we in voor geld bij een oud ijzer-man. Sommigen beloofden geld te doneren en dat zien we dan terug op de bankrekening.”

De familie Boer werd door 538-deejay Dane benaderd, nadat hij lucht kreeg van de actie. ,,538 had over ons gehoord. Het kan zijn dat ze getipt zijn, maar we zijn ook al aardig bekend in het land.” Want overal in het land staan inzamelpunten voor de rolstoelbus van Sven Boer. Voor de bus, die 45.000 euro kost, zijn nog 95.000 doppen nodig, gebaseerd op de huidige ijzerprijs.

16.000 kilo

Sinds de actie in augustus begon, is er voor 16.000 kilo aan doppen opgehaald en staat er inmiddels een geldbedrag van 18.400 euro op de bank . ,,De bus kostte eigenlijk 60.000 euro, maar wij hebben een korting gekregen van de leverancier van de bus en de gemeente wil inmiddels een deel van de aanpassingen vergoeden”.

Wanneer de beloofde ladingen doppen naar IJsselmuiden komen, is nog niet bekend. “Dat weten we niet”, zegt Boer. ,,Men kan de doppen ook naar een van de inzamelpunten brengen, zoals in Kampen, op Urk en binnenkort waarschijnlijk ook in Dronten. Overijssel is sowieso goed gedekt.” En wat vindt Sven er allemaal van? ,,Hij krijgt er aardig wat van mee. Alle aandacht vindt hij geweldig. Maar we houden wel in de gaten of het rustig blijft voor hem.”