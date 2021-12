600 (!) inschrijvingen, slechts 24 woningen: deze appartementen in IJsselmuiden ‘bizar’ populair

Eerste hoogbouw van IJsselmui­den gesloopt: ‘Met veel machtig plezier gewoond, maar ga nooit meer naar een flat terug’

Tientallen huurders van woningstichting Beter Wonen zijn hun wooncarrière begonnen in een rij flats - gebouwd halverwege de jaren 60 - aan de Drostenstraat en Erfgenamenstraat in IJsselmuiden. Nu de allereerste hoogbouw van IJsselmuiden tegen de vlakte gaat - de eerste flat is al gesloopt, de tweede volgt eind dit jaar - blikken Beter Wonen-directeur Hendrik Hoogenkamp en bewoners Danny Klappe en Els Barneveld terug op de destijds beeldbepalende flats.

