70.000 bezoekers voor Kerst in Oud-Kampen

,,Het is in 19 jaar nog nooit zo nat geweest als deze editie", zegt Gerrie Kragt, voorzitter van de organisatie. ,,De regen heeft ons echt parten gespeeld. Dat er dan desondanks toch zoveel mensen komen om in de stromende regen naar alles te kijken, dat heeft me echt verrast.”

Alles is goed verlopen, aldus de voorzitter. ,,Geen noemenswaardige incidenten of ongelukken. Ja, ik geloof dat iemand een snee in zijn vinger had en er misschien eens even een kind zijn moeder kwijt was, maar dat is dan ook het ergste wat er is gebeurd.”