Aan de hand van Levi door stadspark van Kampen

Meevaren met voormalig koninklijk jacht vanuit Kampen

15:12 Majesteitelijk als altijd, maar tegenwoordig zonder royals aan boord, legde de Piet Hein vanmiddag aan bij Kampen. Het voormalige prinsenjacht, het huwelijksgeschenk van het Nederlandse volk aan prinses Juliana en prins Bernhard, is bezig aan een toer over de IJssel en het Veluwemeer en is daarom twee dagen in Kampen.