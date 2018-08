Aandacht is sleutelwoord bij Kamper pastor zonder kerk

In stilte de straat op in Kampen voor Lili en Howick

25 augustus GroenLinks in Kampen springt in de bres voor Lili en Howick die worden uitgezet naar Armenië. De partij gaat zondag de straat op voor deze kinderen en lotgenoten die ook geworteld zijn in Nederland maar uitzetting boven het hoofd hangt. Voor de zondag is gekozen omdat er juist om deze dag in de week nogal eens kinderen worden uitgezet.