Aanhoudende droogte streep door voorbereiding van voetbalclubs

Begin augustus had het verbod nog weinig gevolgen voor de voetbalclubs die met vakantie waren. Maar de clubs die de draad nu weer willen oppakken komen in de problemen. Voor Go Ahead Kampen is het deze week een kwestie van inschikken. Vorige week trainden nog maar drie teams, nu zijn dat er veel meer. ,,Meer teams op een veld betekent minder ruimte voor iedereen'', zegt voorzitter Theo Rietkerk. ,,Dat is bij rondjes lopen rond het veld om conditie op te bouwen niet zo erg, maar als een bal aan te pas komt, heb je het liefst een groot veld. Dat gaat nu dus niet.''