Aanjaagbudget voor coronaproof evenementen in Kampen

Er is in totaal 15.000 euro beschikbaar om organisatoren die een evenement willen opzetten over de streep te trekken. Dat lijkt inderdaad niet veel geld, zegt voorzitter Marieke Spijkerman van het Evenementenplatform Kampen, „maar we richten ons dan ook in eerste instantie op kleinere evenementen, want met grotere massa’s mensen wordt het al weer een stuk lastiger.”