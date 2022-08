Aanleg glasvezel van start in Kampen: duizenden huishoudens hebben straks razendsnel internet

Wat als ik nu geen abonnement heb afgesloten, kan ik dan later alsnog kiezen voor glasvezel?

,,Ja, dat is mogelijk. We leggen het in principe, vrijblijvend bij iedereen tot achter de voordeur aan. Niemand is dus verplicht om meteen een abonnement af te sluiten. Maar doe je dat vóór 14 september wél dan is het aansluiten gratis. Daarna kost aansluiten 350 euro.’’