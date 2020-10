Aanleg tweede tiny forest start nog dit jaar, onduidelijkheid over derde minibosje in Kampen

Kamper buurt overdon­derd door bekendma­king locatie tweede tiny forest

12 juni Een bosje ter grootte van een tennisbaan, bedoeld voor schoolkinderen om over de natuur te leren én een plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Dat is het idee achter de aanleg van ‘tiny forests', waarvan er drie in Kampen moeten komen. Een aantal buurtbewoners van de net bekend gemaakte locatie van een tweede bosje, naast de Willem van Oranjeschool, is verbaasd dat ze het plan in de krant moest lezen. ,,Dat dit over mijn rug heen beslist wordt, kan niet’’, vindt één van de buurtbewoners.