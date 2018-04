Aannemer en gemeente Kampen stoeien om eindafrekening gemeentewerf

Aannemer Gert van Pijkeren en de gemeente Kampen liggen met elkaar in de clinch over de verhuizing van de gemeentewerf. De aannemer vordert 83.000 euro.

De zaak diende vanmorgen voor de rechtbank in Zwolle. Het gaat om een termijnbedrag van 25.000 euro en 58.000 euro aan kosten voor meerwerk. De gemeente Kampen wil het termijnbedrag betalen, als de gemeentewerf is opgeleverd. De werf is volop in gebruik, maar volgens een ambtenaar is de verhuizing formeel nog niet opgeleverd.

Betaalafspraak

Gesteggeld wordt over het bedrag van 58.000 euro. Van Pijkeren stelt dat hij klussen heeft gedaan, die niet zijn verwerkt in de aanneemsom van 1 miljoen euro. Hij heeft een overzicht gemaakt, die met de gemeente besproken en in augustus met wethouder Gerrit Jan Veldhoen een betaalafspraak gesloten.

Controle

Voor Van Pijkeren is daarmee de kous af. Maar voor de gemeente niet. Ambtenaren stellen dat wethouder Veldhoen zo'n afspraak niet mag maken. En dat er een voorwaarde in de afspraak is opgenomen. Het overzicht van meerwerk zou eerst gecontroleerd worden.

Nieuw overzicht

Van Pijkeren stuurde in oktober een nieuw overzicht naar de gemeente met andere kostenposten. Hierover is tussen beide partijen niet gesproken, omdat Van Pijkeren de gemeente dagvaardde. Hans Both, advocaat van de aannemer, zegt dat de nieuwe lijst is gemaakt om 'de wethouder te dekken'.

Ambtenaren vinden dat op de nieuwe lijst vooral werkzaamheden staan die Van Pijkeren niet heeft uitgevoerd, al betaald is of was opgenomen in de aanneemsom. Het gevolg is dat de gemeente 58.000 euro van Van Pijkeren wil. Dat betekent dat aan het eind van de rit de aannemer nog 33.000 euro aan Kampen moet betalen.

Schikking