Aannemer verwijdert voegen uit gloednieuwe parkeergarage in Kampen

Oostvaar­ders­plas­sen: de vlakten zijn weer groen, de lijken­lucht is verdwenen

7:16 In april zijn de laatste edelherten afgeschoten. Het nieuwe beleid is volop in werking getreden in de Oostvaardersplassen. Hoe staan de dieren er nu bij? En vooral, hoe is het met de vegetatie? Op uitnodiging van activiste Annemieke van Straaten ging de Stentor op safari in de polder.