Aanpassing kruising Veilingweg in IJsselmuiden op laatste moment afgeblazen

Aanleiding is volgens de gemeente ‘ontstane onrust’. Omwonende Lenie van Asselt, die pal naast de kruising woont, is des duivels over het uitstel. Zij en haar buren hebben slapeloze nachten door het zwaar verkeer dat over de verkeersdrempels voor de kruising dendert.

Van Asselt kan er niet over uit dat na maanden van praten, een helder besluit van het stadsbestuur en een wijkbijeenkomst voor de buurt om het uit te leggen nu te elfder ure alsnog de stekker uit het plan wordt getrokken. Dat voorzag onder meer in het aanbrengen van een rood gekleurd wegdek en het verwijderen van de verkeersdrempels.

Het dondert

„Toen ik werd gebeld ben ik heel boos geworden”, zegt Van Asselt. „Dit is een geschiedenis die al vanaf 2011 duurt. Het dondert hier in huis, ik heb de scheuren in de muren van m’n slaapkamer. De wethouder heeft beloofd dat de drempels in september weg gingen en nu gebeurt het niet. Wat moet je van zo’n bestuur denken?”

Ook op de gemeentelijke Facebook pagina zijn louter teleurgestelde reacties te lezen. „Dat is jammer, ik heb me al verheugd op rustige nachten! Al jaren last van de vervelende druppel in de weg!!”, schrijft Antje de Vries. „Ik erger mij ook aan het lawaai van het zware verkeer (…) wat erover dendert en dan woon ik er nog niet eens direct aan”, aldus Gerdie van Spijker. Zij vindt dat het ‘wel tijd’ wordt voor een oplossing en dat er ‘verder gekeken wordt dan alleen naar de direct omwonenden’.

Oversteekhulp

De veiligheid van passerende schoolkinderen is volgens Lenie van Asselt waar veel mensen zich zorgen over maken. Die zou in het geding kunnen komen als de verkeersdrempels eenmaal weg zijn. „Maar dat kan toch ook op een andere manier worden opgelost? Zet er moeders neer als oversteekhulp. Dat gebeurt op andere plekken ook.”

Overleg