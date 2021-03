Aanpoten voor Hanneke met bijentuin in ’s-Heerenbroek: ‘Ik kan zo iets voor de bij betekenen’

Kamper zeilgezin op koers in Caraïben: ‘We zijn in het paradijs beland, ondanks corona’

8 maart Dagenlang in quarantaine op zee, minder eilanden bezoeken dan de bedoeling was. Geen vrienden op bezoek. Het is klein leed voor het Kamper zeilgezin dat nu in het Caraïbisch gebied verblijft. ,,Wat er nu gebeurt met bijvoorbeeld al die ondernemers in Nederland, is een groter drama’’, zegt schipper Merijn Ruiters.