Aanrijding Kampen zorgt voor verkeershinder

IJsselmui­der tuinvereni­ging Tuinlust haalt opgelucht adem

2 mei Tuinvereniging Tuinlust hield even de adem in, toen bleek dat de vervuiling van de voormalige wasserij en stomerij in IJsselmuiden langzamerhand het dorp introk. De perchloorethyleen die er nu in de grond zit spoelt zich via het grondwater langzamerhand uit, in een langgerekte strook. Gelukkig net buiten de tuinen van de vereniging, tot dusver.