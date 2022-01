Aantal vaccinatielocaties IJsselland wordt uitgebreid voor booster: in elke gemeente een prikplek

Om het laten zetten van de boosterprik toegankelijker te maken zet GGD IJsselland in op uitbreiding van het aantal vaccinatielocaties. De gezondheidsdienst gaat in elke IJssellandse gemeente een prikplek realiseren. Nu kunnen inwoners terecht in Deventer, Hardenberg en Zwolle. Vanaf 20 januari komen daar Dalfsen, Kampen en Steenwijk bij.

In de weken na 20 januari wil de GGD in alle gemeentes in de regio een vaccinatielocatie opzetten met behulp van tijdelijke prikplekken en het prikken door huisartsen. Hiermee moet het vaccineren zo toegankelijk mogelijk worden voor mensen die niet makkelijk bij de grote prikstraten kunnen komen.

Belangrijk, vindt Peter Snijders, voorzitter van Veiligheidsregio IJsselland en burgemeester van Zwolle. ,,Zoals het nu lijkt word je minder ziek door omikron, maar is deze variant wel een stuk besmettelijker’’, aldus Snijders ,,Met een prik geef je niet alleen je eigen afweersysteem een oppepper, maar bescherm je ook de mensen in je omgeving die er mogelijk erg ziek van worden.’’

Prikpiek

De uitbreiding van het aantal vaccinatielocaties in de regio wordt eerder in gang gezet dan was voorzien. De gezondheidsdienst loopt voor op de prikplanning. De GGD laat weten dat in de laatste week van het vorige en de eerste week van het nieuwe jaar een piek van 90.000 vaccinaties per week is bereikt. ,,Een resultaat waar we als GGD IJsselland trots op zijn!’’ Dat stelt prikprojectleider Sebastiaan van Buuren.

De eerste tijdelijke locaties worden vanaf 20 januari geopend in Dalfsen, Kampen en Steenwijk. In de daaropvolgende weken moeten aan die lijst nog prikplekken in Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst en Zwartewaterland worden toegevoegd. Op alle locaties is een vaccinatie zonder afspraak te halen.

