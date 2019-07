Aantal verdrinkingsdoden in Oost-Nederland vorig jaar gedaald

Het aantal verdrinkingsdoden is Oost-Nederland is afgelopen jaar afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Het afgelopen jaar kwamen 12 drenkelingen om in Flevoland, Gelderland en Overijssel. Het jaar ervoor lag dit aantal op 19 verdrinkingsdoden.

De afname van het aantal verdrinkingsdoden in Oost-Nederland gaat tegen de landelijke cijfers in, want landelijk gezien nam het aantal verdrinkingen toe. In totaal verdronken vorig jaar 138 mensen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat om 26 buitenlanders en 112 inwoners van Nederland. Dat laatste cijfer ligt liefst 30 procent hoger dan in 2017.

In Gelderland daalde het aantal verdrinkingsdoden van 11 naar 7 en in Overijssel ging de teller terug van 7 naar 4. In Flevoland verdronk afgelopen jaar één persoon, net als het jaar daarvoor. Ook in Friesland (6) bleef het aantal verdrinkingsdoden gelijk aan het jaar daarvoor. Voor elke andere provincie gold dat het aantal verdrinkingsdoden vorig jaar steeg. Uit Zuid-Holland (27) en Noord-Holland (25) kwamen de meeste drenkelingen.

In het verspreidingsgebied van de Stentor verdronken vorig jaar twee drenkelingen. Begin juni kwam een 29-jarige man om het leven na een nachtelijke zwempartij bij zwembad De Dennen in Vorden. Een maand later verdronk een 19-jarige asielzoeker in de IJssel bij Kampen.

Hete zomer

Tanja Traag, socioloog bij het CBS, kan zich voorstellen dat de toename van het aantal drenkelingen te maken heeft met de ‘loeihete zomer’ van vorig jaar. Hoe vaker mensen het water opzoeken, hoe groter de kans op verdrinking. Maar of dat de daadwerkelijke reden is, dat kan je volgens haar nooit met zekerheid zeggen. Het CBS houdt niet bij onder welke omstandigheden mensen zijn verdronken. Het laatste jaar waarin er meer dan honderd Nederlanders verdronken was 2002.

Mannen