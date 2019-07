Aanvalsplan voor verkoop tuinbouwgrond in de Koekoekspolder lijkt te werken

Volgens de gemeente Kampen staat de verkoop van de kavel symbool voor het ‘aantrekken van het economische klimaat in de Koekoekspolder.’ Er is naar eigen zeggen het afgelopen jaar meer belangstelling voor beschikbare kavels in het tuinbouwgebied. Oorzaak daarvan is een aantrekkende markt, een toename in vertrouwen van lokale telers en door de actieve werving en het aanjagen van duurzaamheidsinitiatieven in het gebied.