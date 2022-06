Aardbeienechtpaar in IJsselmuiden stopt: ‘Wat wij doen, doen we samen. Niet alleen’

Overijssel treedt met tegenzin op tegen ‘illegale’ boeren: ‘Heel erg wrang’

Tegen zeven boerenbedrijven die sinds de stikstofuitspraak illegaal werken, gaat Overijssel optreden. Zij moeten de overtreding beëindigen. De provincie zegt niet anders te kunnen door een recente uitspraak van de rechtbank in Zwolle. Daarnaast gaat Overijssel in beroep tegen de uitspraak over emissiearme stallen en vergunningplicht voor weidegang.

10 juni