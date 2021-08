Ab de Vries ontbreekt ten onrechte 65 jaar op Kamper Indië-monument: nu staat zijn naam er alsnog op

Ongeluk in Kampen krijgt maand later onverwacht trieste wending: ‘Ik lig er nog wakker van’

24 augustus ,,Ik lig er nog wakker van’’, zei de 69-jarige Jan K. vandaag in de rechtszaal over het ongeval in februari 2019 op de Flevoweg in Kampen. K. botste met zijn brommobiel op een bejaarde fietser, die een paar weken later bezweek aan zijn verwondingen. Het Openbaar Ministerie vindt dat hij grove schuld heeft aan het ongeval.