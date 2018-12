Acht extra plekken voor carbidschieten in Kampen en IJsselmuiden

Criminele asielzoe­kers plegen driekwart van winkeldief­stal­len in Kampen

6 december Bijna driekwart van de winkeldiefstallen in Kampen is dit jaar gepleegd door asielzoekers uit veilige landen. Zij verblijven meestal op het asielzoekerscentrum in Dronten. Dat schrijft burgemeester Bort Koelewijn in een brief aan de gemeenteraad. Het is een forse stijging vergeleken met 2017.