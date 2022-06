Achterban van ChristenUnie roert zich om ingrijpende stikstofplannen: ‘Wil ik lid zijn van deze partij?’

Liveblog Kampioenen in Apeldoorn, Dronten en Ermelo, opluchting bij VVOG en seizoen DVS’33 krijgt fraai slot

Wat een spectaculaire middag beloofde te worden, werd er voor meerdere ploegen eentje om niet snel of nooit meer te vergeten. In de Derde Divisie veroverde DVS’33 de derde periode en het laatste ticket voor de nacompetitie, terwijl VVOG er dankzij een uiterste krachtinspanning in is geslaagd om directe degradatie te ontlopen. Beslissingen in de titelstrijd vielen er natuurlijk ook op deze laatste speeldag. Zo mochten asv Dronten, CSV Apeldoorn en EFC’58 allemaal de champagne ontkurken. En dan werd er in Genemuiden ook nog eens een absolute kraker gespeeld...

